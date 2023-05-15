Ответственная пятерка

Несмотря на то что Ялтинско-Потсдамская система продолжает функционировать, так же как и одна из ее главных производных — Организация Объединенных Наций, в текущих условиях всё чаще поднимается вопрос относительно того, не назрела ли реформа созданной в XX веке структуры международных отношений.

За последние 30 лет в связи с эрозией биполярной системы, а также ее дрейфом к многополярности регулярно выдвигались разного рода предложения по поводу обновления ООН, чтобы она отвечала современному положению дел на мировой арене. Сейчас эти размышления и разговоры вновь активизировались. Очевидно, что реформа ООН необходима, особенно Совбеза.

Россия предлагает следующий вариант: расширить СБ за счет стран Латинской Америки, Африки и Азии. В частности, Москва, исходя из заявлений российских дипломатов, готова поддержать Бразилию, Индию и ЮАР в качестве новых постоянных членов Совбеза. При этом РФ выступает за то, чтобы у постоянных членов сохранялось право вето.

США также предлагают увеличить количество членов ключевого органа. Официальные лица в разное время высказывались в поддержку вхождения Японии и Индии в состав Совбеза. Штаты, как и Россия, выступают за сохранение права вето. С другой стороны, Вашингтон призывает заменить комиссию ООН по правам человека советом прав человека с участием исключительно представителей демократических государств. При этом, разумеется, уровень демократичности Соединенные Штаты определяют только через свою призму. Кроме того, Штаты неоднократно выступали за повышение прозрачности и международной подотчетности бюджетной политики ООН.

Китай поддерживает идею реформирования организации, но не принимает активных действий в этом направлении. В частности, Пекин не лоббирует идею расширения СБ ООН, так как в нем потенциально могут оказаться такие страны Азии, как Индия или Япония, а они не только конкуренты КНР, но еще и могут лишить Пекин статуса единственного азиатского государства в Совбезе.

Париж выступает за предоставление статуса постоянных членов СБ Германии, Бразилии, Индии, Японии, одной арабской и одной африканской стране. Французы также предлагали заключить «джентльменское соглашение» между обладателями права вето (без внесения поправок в Устав ООН). Такая договоренность бы предполагала, что державы не будут единолично блокировать резолюции по международным кризисам и вооруженным конфликтам. То есть речь идет о попытке избежать парализации работы Совбеза.

Лондон предлагает расширить Совет Безопасности за счет включения в его состав Германии, Бразилии, Индии, Японии, представителей Африки. Кроме того, Великобритания поддерживает предложение Франции ограничить применение права вето.

В целом изменение состава Совета Безопасности ООН и увеличение числа его постоянных членов будут отвечать формированию многополярной системы международных отношений и увеличат представительство стран с сильной экономикой и внешнеполитическими позициями.

Впрочем, сейчас, увы, вероятность того, что сторонам удастся найти консенсус по этому вопросу, крайне мала. Важно, чтобы те или иные страны не пытались добиться реформы ООН ради усиления «своего лагеря». К примеру, увеличение состава постоянных членов за счет Германии, чья внешняя политика во многом схожа с французской, может восприниматься Москвой и Пекином именно в таком ключе.

С другой стороны, подключение к работе Совбеза, например, ЮАР и Бразилии стоит воспринимать как шаг в правильном направлении для укрепления многополярного мира, поскольку Африка и Латинская Америка не представлены на уровне постоянных членов. Положительным может оказаться и предоставление постоянного членства Индии — ядерной державе, которая придерживается относительно независимой внешней политики и способна представлять интересы Южной Азии.

За все годы своего существования ООН справляется с главной задачей недопущения новой мировой войны, оставаясь площадкой для обсуждения острых международных кризисов и глобальных проблем. Однако в условиях значительного изменения международной системы, вызванного не только украинским кризисом, но и изменением геополитического веса ряда стран как в большую, так и в меньшую сторону, происходящими трансформациями в мировой экономике, надо задуматься о том, как адаптировать ООН к нынешним реалиям. Чтобы авторитет, важность и полезность организации увеличивались а страны продолжали активно взаимодействовать по линии этой структуры.

Автор — программный координатор Российского совета по международным делам

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