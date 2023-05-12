В Оренбурге откроют два пляжа на реке Урал

Два пляжа откроют для жителей и гостей Оренбурга на реке Урал летом 2023 года. Они находятся у пешеходного моста и в районе улицы Красная площадь.

Купальный сезон откроется в первых числах июня и продлится до 1 сентября, сообщает РИА «Оренбуржье». Подготовка к нему уже началась: пляжи обследуют, очищают акваторию реки от мусора, завозят песок.

Также специалисты Центра гигиены и эпидемиологии возьмут необходимые пробы воды и песка, чтобы провести экспертизу на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических норм. Это обязательные условия для получения разрешения на работу. По информации «Урал56.Ру», заявки на освидетельствование зон отдыха уже подали 12 владельцев пляжей.

В планах установка на берегу Урала навесов для тени, душевых кабин, лежаков и информационных стендов. Места для купания огородят, а для детей выделят отдельную зону. На пляжах будут дежурить спасатели.