Детская поликлиника № 17 в Хабаровске стала обслуживать 28 тыс. человек

Хабаровская детская поликлиника № 17 после переезда в новое здание стала обслуживать 28 тыс. человек. Об этом региональное министерство здравоохранения сообщает 12 мая в своем Telegram-канале.

«Детская поликлиника в микрорайоне Прибрежный стала одной из самых больших в Хабаровске. <…> Здесь получают помощь не только уже прикрепленные к 17-й поликлинике пациенты, но и часть детского населения Индустриального района», — говорится в сообщении минздрава.

В новом здании обустроены отделения рентгенологической неотложной помощи, лечебной физкультуры, групповых и индивидуальных занятий, реабилитации. В последнем установлено современное оборудование и тренажеры для лечения и реабилитации детей с патологией опорно-двигательного аппарата, пишет ИА AmurMedia.

В целом поликлиника получила более 200 единиц медицинского оборудования. Оно было приобретено по нацпроекту «Здравоохранение». Теперь медучреждение обслуживает 28 тыс. маленьких пациентов.