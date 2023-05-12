Разум и чувства

В конце апреля Турция начала добычу газа на черноморском месторождении Сакарья, а руководство страны пообещало, что голубое топливо собственной добычи будет бесплатным для населения (с массой оговорок). Но в то же время Анкара, по сообщениям СМИ, провела с Москвой успешные переговоры об отсрочке платежей за поставленные энергоносители.

Газовое месторождение в Черном море, которое назвали Сакарья, Турция обнаружила в 2020-м. Тогда же был объявлен объем запасов (320 млрд куб. м) и срок начала добычи — 2023 год, когда также должны состояться президентские выборы, а республика отпразднует 100-летие со дня основания.

Скорость, с которой предполагалось ввести месторождение в эксплуатацию, породила закономерный скепсис, поскольку такого рода проекты обычно требуют больше времени. Тем более если учесть сложные условия организации добычи. К примеру, в Черном море на глубине 150–200 м начинается слой сероводорода, агрессивного газа, вызывающего коррозию металлов.

Дополнительные зерна сомнений сеяла и турецкая оппозиция, отмечавшая, что с 2004 года в различных регионах Анатолийского полуострова примерно 30 раз обнаруживались нефтяные и газовые месторождения. Особенно остро критика с ее стороны стала звучать по мере приближения к выборам. Притом что новые открытия продолжались: в конце 2022-го республика нашла в Черном море еще 58 млрд куб. м природного газа.

Но факт в том, что Турции действительно удалось в кратчайшие сроки организовать производство, что особо отмечалось в момент его запуска. На первом этапе суточный объем добычи будет составлять 10 млн куб. м — это чуть более 3,5 млрд куб. м в год.

Также руководство страны объявило, что газ собственной добычи будет бесплатным. Точнее, так эта мысль пошла гулять в информационном пространстве, поражая воображение широкой аудитории. В действительности, по данным турецких агентств, почти 25 куб. м газа в месяц будут вычитаться из счетов за голубое топливо для населения на протяжении одного года, а бесплатным станет природный газ в жилых помещениях в течение одного месяца. По открытым данным, им решено было сделать май этого года. Притом стоит заметить, что цена для конечного потребителя в Турции примерно в 3,5 раза выше, чем в России.

Планы республики по развитию газового направления амбициозны, но вполне реалистичны. Вопросы пока вызывает только способность увеличить собственную добычу в шесть раз — до 60 млн куб. м газа в сутки (примерно 22 млрд куб. м в год) к концу десятилетия. Но эта задача хоть и важна, всё же вторична по отношению к двум основным — увеличению спроса на голубое топливо и превращению страны в важный логистический газовый узел европейского значения.

Через Турцию уже проходит магистраль «Южный газовый коридор», идущая из Азербайджана в Евросоюз, а также «Турецкий поток», соединяющийся с газотранспортной системой на Балканах. Анкара хотела замкнуть на свою страну потенциальный транзит голубого топлива из восточного Средиземноморья. Кроме того, республика сегодня прорабатывает с Россией создание хаба на границе с ЕС. В перспективе его создание может потребовать строительства «Турецкого потока – 2», инфраструктура для которого в РФ, по открытой информации, в целом готова.

То есть сегодня Турция — уже весьма значительный газовый коридор. А с ростом спроса на голубое топливо дела обстоят менее однозначно.

Даже с учетом начала производства на месторождении Сакарья республика остается крайне зависимой от импорта голубого топлива. Основным поставщиком является Россия, которая, по имеющимся данным, направила в 2022 году в Турцию порядка 21 млрд куб. м (39% от совокупного потребления). Это меньше рекордного уровня (порядка 27 млрд куб. м), но всё же это объем, который за год потребляет, например, такая страна, как Польша.

Спрос на газ зависит от экономической ситуации в стране. В 2009-м, по данным BP, республика потребляла 33,7 млрд куб. м, затем следовал период роста, который прервал мировой углеводородный кризис 2014–2016 годов. Следом началось восстановление — в 2017-м был достигнут рекордный на тот момент показатель 51,6 млрд куб. м. Но оно прервалось на 2018–2020 годы. Уровень спроса на голубое топливо откатился до рубежей начала 2010-х.

Однако в 2021-м был установлен новый рекорд — 57,3 млрд куб. м. В 2022-м этот показатель снизился до 53,3 млрд куб. м. На него не в последнюю очередь оказал влияние рост цен. Но так как в Турции лишь часть газа импортируется с биржевой привязкой, а российские поставки в значительной мере индексируются, исходя из цены нефтяной корзины, то средние цены оказались меньше, чем в ЕС, и падение спроса на 7% было скромным по сравнению с аналогичным показателем в Евросоюзе (порядка 14–15%).

Сегодня республика не в полной мере преодолела последствия экономического кризиса. А теперь ей предстоит бороться с последствиями разрушительных землетрясений 2023 года. Это не способствует усилению финансового благополучия ни государства, ни общества. В этой ситуации руководство Турции нашло партнера, готового войти в положение. Им стала Россия, которая, по открытой информации, разрешила отложить платежи за газ на сумму $600 млн до 2024 года. Общая сумма отсроченных платежей за отечественные энергоносители якобы достигнет $4 млрд.

Речь здесь не идет о том, что «Россия — щедрая душа», которая действует себе во вред. Турция сегодня — это крупнейший покупатель нашего газа в Европе, это наиболее надежный из двух оставшихся газотранспортных коридоров на западном направлении и это перспективный хаб, через который можно будет восстанавливать торговлю с европейскими компаниями по мере выхода из текущего международного политического кризиса. На этом фоне поддержать партнера — шаг разумный.

Автор — заместитель генерального директора Института национальной энергетики

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