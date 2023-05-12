Более 1,75 млн человек получат дивиденды по акциям Сбербанка

11 мая был определен список лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Сбербанка. Об этом говорится в пресс-релизе банка. Ранее годовое общее собрание акционеров Сбербанка в апреле одобрило выплату дивидендов за 2022 год в рекордном размере — 565 млрд рублей (25 рублей на каждую акцию).

«Половину этих средств получит государство, как контролирующий акционер Сбербанка. Также дивидендные выплаты получат и частные акционеры банка — более 1,75 млн человек. С 2021 года доля частных лиц в структуре капитала Сбербанка выросла в 2,5 раза», — отмечается в сообщении.

Указывается, что акционерам, учитывающим акции у номинальных держателей, дивиденды направят до 25 мая. А тем, чьи акции учитываются в реестре акционеров напрямую, дивиденды будут перечислены до 16 июня.

Президент Сбербанка Герман Греф отметил, что инвесторы «получат максимально высокую доходность на свои вложения». «При этом выплата рекордных дивидендов — важное событие не только для наших акционеров, но и для всего российского фондового рынка. Реинвестирование дивидендных выплат Сбербанка добавит рынку ликвидности и позитивно скажется на его дальнейшем развитии», — подчеркнул он.

По данным пресс-службы банка, стоимость его акций с начала года выросла в 1,5 раза — они являются самыми популярными бумагами в портфелях частных инвесторов Московской биржи.