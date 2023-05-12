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Маск в течение шести недель уйдет с поста гендиректора Twitter

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Илон Маск заявил, что через шесть недель покинет пост главы Twitter. По словам миллиардера, он уже определил свою преемницу. При этом Маск отметил, что сам он займет пост исполнительного председателя и технического директора соцсети, передает телеканал «Известия». Новым главой Twitter может стать директор по продажам американской медиакорпорации NBCUniversal Линда Яккарино, об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Яккарино строила карьеру в медиахолдинге более 10 лет, среди ее заслуг — запуск стримингового сервиса Peacock.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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