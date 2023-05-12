Советский актер Олег Севастьянов скончался в возрасте 74 лет

Советский актер, известный по ролям в фильмах «12 стульев» и «Бронзовая птица», Олег Севастьянов ушел из жизни в возрасте 74 лет. Об этом 11 мая рассказали его близкие.

«С прискорбием сообщаем, что 10 мая 2023 года ушел из жизни Олег Севастьянов, актер по профессии, пастор и поэт по призванию», — говорится в публикации на странице артиста в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской в РФ).

Причина смерти не сообщается.

Свои последние дни Севастянов провел в эстонском городе Нарва. Именно там, в Александровском лютеранском соборе, 13 мая состоится прощание с актером.

Олег Севастьянов впервые появился на экранах в приключенческом телефильме «Бронзовая птица», он сыграл Ваську «Жердяйчика» Рыбалина. Позже актер принял участие в съемках комедии «12 стульев», а в фильме «Капитан Фракасс» ему достался один из центральных персонажей — комедиант Блазиус.

В 1990 году Севастьянов оставил кинокарьеру, чтобы стать лютеранским пастором. Получив степень магистра богословия в США, он служил в приходах в Москве и Нарве. Отмечается, что после переезда в Эстонию бывший актер внес значительный вклад в развитие русскоязычных приходов лютеранской церкви.

Помимо этого, в 2012 году Севастьянов издал несколько сборников духовной прозы и поэзии собственного сочинения.