Ильмень Большой Долбанский расчистили в Астраханской области
В Лиманском районе Астраханской области расчистили ильмень Большой Долбанский. Об этом региональная служба природопользования и охраны окружающей среды сообщает 10 мая в своем Telegram-канале.
«Работы на объекте завершились в начале мая с опережением графика. В результате ложа ильменя была расчищена на площади более 830 тыс. кв. м, объем изъятого экскаваторами грунта превысил 1,2 млн кубометров», — говорится в сообщении ведомства.
Как уточняет «Астрахань-24», в целом длина расчищенного участка составила 5,3 км при ширине по дну 30 м. Работы выполнены в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».
В Наримановском и Лиманском районах в зоне западных подстепных ильменей также продолжается расчистка двух других водных объектов. Отставаний от графика нет.