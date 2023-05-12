Сбить или не сбить

Великобритания приняла решение о поставках Украине ракет большой дальности. Речь идет о системе Storm Shadow. Это не самая совершенная ракета в своем классе, однако она повысит возможности украинских сил. В Кремле заявили, что Москва крайне негативно относится к такому шагу, и предупредили, что решение Лондона потребует адекватного ответа от командования российской армии. Какую угрозу представляют собой ракеты Storm Shadow и что Россия может противопоставить такому усилению ВСУ?

Несмотря на то, что Storm Shadow считается крылатой ракетой большой дальности, те, что поставляются на Украину, действуют на 250–270 км. То есть, они не подпадают под запрет поставок ракет с дальностью более 300 км. Выполнены с технологиями снижения радиолокационной заметности, у них ромбовидный в сечении фюзеляж. Турбореактивный двигатель, скорость полета дозвуковая. Соответственно, на полную дальность они будут лететь 20–30 мин.

Еще одна особенность этой ракеты — у нее достаточно мощная боевая часть. Чаще всего они выпускаются в модификации с проникающей боевой частью. Она предназначена для поражения сооружений, укреплений, складов, иными словами — точечных высокозащищенных объектов.

Ракета авиационного базирования, пускается с самолета. Скорее всего, ее носителями в рядах ВСУ станут польские МиГ-29, которым необходимо будет пройти переоборудование. Вероятно, это будет выполнено на территории Польши, либо сейчас выполняется.

Безусловно, американские ATACMS, которые США так и не согласились поставлять, более мощные и более совершенные. Ракеты типа «Томагавк», наши аналоги — «Калибр» или ракеты комплекса «Искандер-М» значительно превосходят Storm Shadow по своим характеристикам и по дальности действия.

Следует отметить, что в свое время, когда решался вопрос с танками, Великобритания первой дала добро на поставку Challenger2. Теперь они дали добро на поставку Storm Shadow. Кто знает — возможно, табу снято, и следом за Лондоном могут дать добро американцы на свои ATACMS, а там может быть и еще какие-то ракеты того же класса могут появиться — подобные системы вооружений много кто производит в мире. Ответом на эту угрозу может быть наращивание сил ПВО и работа по базам хранения и по точкам базирования самолетов — носителей этих ракет.

Так или иначе, если ракеты Storm Shadow уже получены ВСУ, это самая дальнобойная система, которая есть в их распоряжении. С тех территорий, которые заняты сейчас украинскими силами, такие ракеты могут применяться по любым целям. В том числе по целям на территории России. Хотя Великобритания заявляет: ВСУ заверили их, что по российской территории (в границах до 2022 года) Storm Shadow применяться не будут. Насколько можно верить этим заявлениям, вопрос риторический.

Новые ракеты дадут украинским силам возможность действовать по глубоким тылам наших вооруженных сил, по пунктам управления, складам. Теоретически они могут работать и по населенным пунктам, причем на дальности до 250–270 км от точки пуска. А учитывая, что ракета авиационного базирования, самолет может попытаться проникнуть сквозь линию боевого соприкосновения. Это несет угрозу для российских территорий. Теоретически могут быть затронуты Курская, Белгородская, Воронежская области.

Конечно, появление у ВСУ такой системы вооружений, — не очень хорошая новость. Есть даже вероятность, что контрнаступление, которое они анонсировали уже несколько месяцев задержалось специально до получения и освоения этих ракет. С ними возможности ВСУ станут чуть-чуть выше.

Для нас это, конечно же, неприятная цель, но тем не менее наша система противовоздушной обороны сможет с ними эффективно бороться. Особенно в тех местах, где насыщение средствами ПВО достаточное. Где-то такие ракеты могут проскочить — там, где они массированно могут применяться, какой-то процент может пройти к целям. Но вообще, для российской противовоздушной обороны это вполне штатная цель, для поражения которой эти средства, собственно, и предназначены.

Какие комплексы могут работать по таким целям? Наиболее эффективный на последнем рубеже обороны — это «Панцирь». По этим ракетам может применяться «Тор», «Бук», особенно последних модификаций. Системы большой дальности С-300 и С-400 тоже могут поражать такие цели. Но в последнем случае есть проблема — если ракеты будут идти на сверхмалых высотах, они могут оказаться затененными складками местности, и комплексы ПВО могут их не увидеть на большой дальности. А на средней и малой дальности эти ракеты почти наверняка будут обнаруживаться и нормально поражаться.

Автор — главный редактор интернет-проекта MilitaryRussia

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