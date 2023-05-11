Украина получила итальянские системы ПВО для борьбы с беспилотниками
Италия передала Украине системы ПВО Skynex, об этом пишет издание La Repubblica. Вооружение разработано по швейцарской технологии, передает телеканал «Известия». Отмечается, что за производство данных систем ПВО заплатила Германия. В основном Skynex рассчитана на борьбу с беспилотниками.
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