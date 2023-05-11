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Украина получила итальянские системы ПВО для борьбы с беспилотниками

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Италия передала Украине системы ПВО Skynex, об этом пишет издание La Repubblica. Вооружение разработано по швейцарской технологии, передает телеканал «Известия». Отмечается, что за производство данных систем ПВО заплатила Германия. В основном Skynex рассчитана на борьбу с беспилотниками.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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