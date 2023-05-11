В Японии три человека пострадали в результате землетрясения
По меньшей мере три человека пострадали в результате землетрясения на востоке Японии. Эпицентр подземных толчков находился недалеко от города Кисарадзу, префектура Тиба, передает телеканал «Известия». По сообщениям очевидцев, с крыш домов падала черепица, в некоторых зданиях остановились лифты. Мощность землетрясения составила 5,2 балла, очаг залегал на глубине примерно 40 км.
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