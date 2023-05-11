ДОМ.РФ сообщил о запуске новых сервисов на базе искусственного интеллекта

ДОМ.РФ запускает новые сервисы на основе использования технологий искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе компании.

По словам представителей ДОМ.РФ, ИИ-технологии используются, в частности, для обработки естественного языка и создания программного кода.

Новая методика кодогенерации будет способствовать оптимизации работы цифрового блока ДОМ.РФ, оптимизировав деятельность разработчиков, утверждают эксперты компании. Сейчас технология тестируется в рамках разработки цифровых коммерческих сервисов на базе Единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф. Масштабирование новой технологии разработки программных продуктов будет проведено до конца этого года.

Кроме того, рассказали в компании, технологии на основе искусственного интеллекта будут задействованы в консультационном центре спроси.дом.рф. Это позволит более оперативно информировать клиентов, предоставлять им больше актуальных данных, а впоследствии на основе полученного опыта ввести в действие умного помощника ДОМ.РФ, задачей которого будет помощь гражданам в улучшении жилищных условий.

«Использование искусственного интеллекта — это не просто желание быть в тренде. На собственном опыте мы увидели, как ИИ увеличивает возможности имеющихся у ДОМ.РФ инструментов развития жилищной сферы и банковского сектора. Что не менее важно, такие технологии повышают эффективность работы людей. Дальнейшее внедрение ИИ поможет укрепить позиции ДОМ.РФ в качестве технологического лидера на рынках нашего присутствия», — подчеркнул директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.