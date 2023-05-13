Глоток беды: в Испании началась битва за воду

Испания уже не первый год страдает от засухи, в прошлом ситуация, казалось, обострилась до предела, а 2023-й обещает стать самым засушливым за всю историю наблюдений. В стране уже начались аресты злоумышленников — более двух десятков человек обвиняют в создании нелегальных колодцев, вмешательстве в общественные водные ресурсы и мошенническом использовании воды при выращивании фруктов. Как испанцы пытаются выжить в условиях пустыни — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Jon Nazca
В нынешнем апреле в Андалусии было необычайно жарко — температура поднялась до небывалых в это время 38,7 °С
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Фото: REUTERS/Jon Nazca
На фоне высокой среднегодовой температуры в некоторых южных районах не видели дождя больше трех лет
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Фото: REUTERS/Guillermo Martinez
Испанские водохранилища к апрелю 2023-го оказались заполнены лишь на 50%
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Фото: REUTERS/Elena Rodriguez
Жителям южных провинций привозят воду в цистернах
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Фото: REUTERS/Jon Nazca
Отсутствие осадков оставило без работы многих фермеров
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Фото: REUTERS/Guillermo Martinez
Водохранилище Сьерра-Бойера в Кордобе заполнено лишь на 0,01%
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Фото: REUTERS/Vincent West
В Астурии в марте вспыхнули десятки лесных пожаров
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Фото: REUTERS/Lorena Sopena
Сотни людей пришлось эвакуировать
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Фото: REUTERS/Albert Gea
В Жироне ловят рыбу, чтобы переселить ее из обмелевшей реки Оньяр в нормальные условия
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Фото: REUTERS/Albert Gea
Испанские метеорологи говорят, что засуха в стране является самой сильной как минимум с 1970 года. Цены на оливковое масло с июня прошлого года выросли примерно на 60%, под угрозой находится и новый урожай. На юге практически полностью был потерян урожай пшеницы и ячменя, зафиксирован неурожай персиков, нектаринов, абрикосов и вишни
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