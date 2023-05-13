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Глоток беды: в Испании началась битва за воду

Фермеров начали сажать за полив плантаций
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Засуха в Испании
Фото: REUTERS/Jon Nazca
Испания уже не первый год страдает от засухи, в прошлом ситуация, казалось, обострилась до предела, а 2023-й обещает стать самым засушливым за всю историю наблюдений. В стране уже начались аресты злоумышленников — более двух десятков человек обвиняют в создании нелегальных колодцев, вмешательстве в общественные водные ресурсы и мошенническом использовании воды при выращивании фруктов. Как испанцы пытаются выжить в условиях пустыни — в фотогалерее «Известий»
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