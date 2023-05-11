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Tesla Cybertruck застрял на легком бездорожье

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images
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Еще не вышедший в массовое производство, но уже ставший мемом электрический пикап Tesla Cybertruck вновь стал поводом для обсуждения в социальных сетях: электромобиль, который производитель позиционирует как внедорожник, застрял на легком бездорожье. Фотографии и видео инцидента появились в Twitter во вторник, 9 мая.

Судя по описанию изображений увязшего в грязи Tesla, инцидент произошел на одной из проселочных дорог в американском штате Техас. Cybertruck забуксовал в грязи и не смог выбраться самостоятельно: команда испытателей пыталась вытолкать автомобиль. Кроме того, на ролике виден пикап Ford, который, вероятно, вытянул Cybertruck с помощью троса.

Как оказалось, в объективы пользователей Twitter попал прототип электропикапа, на котором несколько дней назад проехался основатель Tesla Илон Маск в ходе одной из презентаций.

Cybertruck, серийное производство которого намечено на III квартал 2023 года, должен запросто справляться с препятствиями на проселочных дорогах, учитывая, что автомобиль оборудован полным приводом и адаптивной пневмоподвеской.

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27 февраля Tesla Cybertruck заметили на дорогах Калифорнии. Компания Илона Маска продолжает испытания модели в реальных условиях. Как отметили пользователи Сети, попавший на видео автомобиль отличается обновленным дизайном.

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