Tesla Cybertruck застрял на легком бездорожье

Еще не вышедший в массовое производство, но уже ставший мемом электрический пикап Tesla Cybertruck вновь стал поводом для обсуждения в социальных сетях: электромобиль, который производитель позиционирует как внедорожник, застрял на легком бездорожье. Фотографии и видео инцидента появились в Twitter во вторник, 9 мая.

Судя по описанию изображений увязшего в грязи Tesla, инцидент произошел на одной из проселочных дорог в американском штате Техас. Cybertruck забуксовал в грязи и не смог выбраться самостоятельно: команда испытателей пыталась вытолкать автомобиль. Кроме того, на ролике виден пикап Ford, который, вероятно, вытянул Cybertruck с помощью троса.

Как оказалось, в объективы пользователей Twitter попал прототип электропикапа, на котором несколько дней назад проехался основатель Tesla Илон Маск в ходе одной из презентаций.

Cybertruck, серийное производство которого намечено на III квартал 2023 года, должен запросто справляться с препятствиями на проселочных дорогах, учитывая, что автомобиль оборудован полным приводом и адаптивной пневмоподвеской.

27 февраля Tesla Cybertruck заметили на дорогах Калифорнии. Компания Илона Маска продолжает испытания модели в реальных условиях. Как отметили пользователи Сети, попавший на видео автомобиль отличается обновленным дизайном.