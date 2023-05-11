В центре Милана прогремел взрыв
Взрыв произошел в центре Милана, загорелись несколько автомобилей и здания, об этом сообщает 11 мая телеканал Sky TG24.
Инцидент произошел в районе Порта Романа. По информации телеканала, взорвался припаркованный грузовик, перевозивший баллоны с газом.
Спасатели успели эвакуировать сотрудников и учащихся школы Istituto Suore Mantellate.
Очевидцы сообщают о густых черных столбах дыма, видных из разных частей города. Место взрыва оцеплено спасателями и полицейскими.
В конце марта на севере Италии произошел пожар на заводе химической компании Kemi srl, производящей краски. В первые минуты пожара были слышны взрывы — лопались крышки люков в здании. С фабрики спасатели эвакуировали 30 рабочих.