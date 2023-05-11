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Адвокат Кожевникова раскрыл подробности нападения на хореографа

Адвокат Кожевникова: мужчина оскорблял, а затем напал на хореографа
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Фото: Соцсети
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Хореографа, чемпиона мира и США среди профессионалов по латиноамериканской шоу-программе Максима Кожевникова избил неизвестный мужчина в районе Москвы, где проживает пострадавший. Об этом рассказал «Известиям» в четверг, 11 мая, его адвокат.

Инцидент произошел 4 мая на площадке для выгула собак. Мужчина начал перепалку с Кожевниковым, обвиняя того в двойном гражданстве.

«После словесных оскорблений, неадекватный гражданин принялся нападать на Максима и избил его до потери сознания с повреждениями средней тяжести (ст. 112, часть 2), до пяти лет лишения свободы», — рассказал адвокат.

По его словам, при задержании мужчина сознался в нападении, но попытался оправдать свои действия самообороной. Однако трое свидетелей дали показания против него.

Адвокат также сообщил, что у нападавшего не было обнаружено никаких травм, но после суток ареста он принес в полицию справку об «ушибах мягких тканей» по рекомендации своей защиты. Кожевникова же госпитализировали с множественными травмами, в том числе закрытой черепно-мозговой, сотрясением мозга, переломами зубов и пр.

Адвокат добавил, что сейчас проводится доследственная проверка по сбору материалов для возбуждения уголовного дела.

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О том, что Кожевникова избили, стало известно 11 мая. По факту произошедшего начали проверку.

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