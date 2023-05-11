Ближняя перспектива

Долгое время российская экономика была ориентирована на Запад как в части торговых, так и инвестиционно-финансовых потоков. Сейчас она все больше разворачивается на Восток, однако это непростой путь. Доступная инфраструктура пока имеет свои ограничения, у рынков азиатских стран своя специфика, они не всегда понятны российскому бизнесу. Поэтому РФ не стоит забывать о перспективах, которые могут быть связаны со странами-соседями, в первую очередь в Центральной Азии. Существуют несколько направлений для сотрудничества, которые могут быть полезны и выгодны обеим сторонам. Это в первую очередь транспорт, энергетика и агропромышленный комплекс.

С 2022 года логистические потоки России в части как экспорта, так и импорта существенно изменились. Южные порты становятся лидерами по перевалке российских нефтепродуктов, быстро растет контейнерный грузооборот: в настоящее время на Юге (порты Черного моря и Каспия) он уже в 1,5 раза выше, чем на Балтике. Безусловно, это эффект текущей низкой базы портов Северо-Запада, но и обработка контейнеров в Новороссийске сейчас находится на исторических максимумах. Это создает потенциал для дальнейшего развития транспортных потоков в южном направлении.

В России существует большой интерес к транзиту по коридору Север — Юг, причем не только по западному маршруту (через Азербайджан), но и через Туркмению и Казахстан. В ближайшем будущем этот интерес будет только расти. Причина в сравнительно хорошей логистике Юг — Центр России, близости к основным центрам потребления. Смещение структуры российской торговли будет продолжаться из-за того, что импорт из Южной Азии и стран Ближнего Востока будет быстро расти. Страны Центральный Азии могут обеспечить транзит этих грузов и заработать.

Поставка грузов из Китая в Россию уже начала осуществляться и через железнодорожное сообщение Китай — Казахстан. Это позволит России снизить нагрузку на Транссиб, а Казахстану — повысить эффективность использования своей инфраструктуры. Казахстан также может использовать свою ж/д инфраструктуру для экспорта металлов и угля из РФ в Китай.

Экономики стран Центральной Азии сейчас быстро развиваются благодаря структурным реформам, урбанизации и росту занятости. Все это приводит к резкому увеличению спроса на энергию. К 2025 году Казахстан и Узбекистан станут нетто-импортерами природного газа, к 2030-у Казахстан может столкнуться с дефицитом электроэнергии. Более тесная интеграция с российской энергетической инфраструктурой создает возможности для запуска крупнейшего в Евразии общего рынка энергоресурсов. В условиях сокращения поставок в ЕС Россия имеет свободные мощности в части, к примеру, добычи природного газа и может удовлетворить растущий спрос в соседних странах.

Быстрое увеличение численности населения в государствах Центральной Азии и изменение потребительских предпочтений создают условия для роста импорта сельхозпродукции из России. К примеру, за последние 20 лет потребление основных продуктов питания в Узбекистане увеличилось более чем в четыре раза. Дальнейший рост численности и доходов населения, по нашей оценке, может привести к увеличению потребления продовольствия в Узбекистане еще в 1,4–1,6 раза. Дефицит воды и опустынивание представляют серьезный вызов для узбекского АПК. Оптимальной стратегией для развития российско-узбекского сотрудничества в этой сфере могут стать участие наших финансовых институтов и производственных предприятий в модернизации систем орошения в этой стране и прямая поставка продовольствия, включая халяльную, из России на рыночных условиях.

Транспорт, энергетика, АПК — традиционные для России области сотрудничества с другими странами, от государств Африки до КНР. Однако возможности для кооперации с государствами Средней Азии значительно шире — и в части образования, здравоохранения, туризма. От того, насколько конструктивным будет это взаимодействие, зависит, станут ли Центральная Азия и Россия отдаляться или же создадут условия для экономического роста друг для друга.

Автор — эксперт клуба «Валдай», директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ

Эксперт примет участие в III Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай», которая состоится 16–17 мая в Томске

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