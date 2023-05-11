Между Китаем и Благовещенском запустили пассажирские перевозки

Пассажирские перевозки речным транспортом между Благовещенском и Хэйхэ возобновились с четверга, 11 мая. По согласованию российской и китайской сторон на первом этапе ежедневно будет выполняться по три рейса, сообщает министерство экономического развития и внешних связей Амурской области.

Рейсы из Благовещенска будут отправляться в 08:30, 10:00 и 13:30, рейсы из Хэйхэ — в 09:15, 11:15 и 17:30.

Стоимость билетов в обе стороны составит 2300 рублей, информирует ИА PriamurMedia.

Как отмечает Амурская служба новостей, в зависимости от количества пассажиров число рейсов может быть уменьшено.