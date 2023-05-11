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Карта спецоперации на Украине 11 мая

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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 11 мая можно в материале «Известий».

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на купянском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Двуречной, Тимковки Харьковской области и Новоселовского ЛНР. В районе Ивановки Харьковской области пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери противника составили до 125-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация». В районе Нескучного Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.

На краснолиманском направлении поражены подразделения противника в районах Невского, Червоной Дибровы ЛНР, а также Серебрянки ДНР. За сутки уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-20 и Д-30.

На донецком направлении штурмовые отряды продолжают вести наступление в западной части Артемовска. Поражена живая и сила и техника противника в районах Красного, Калиновки и Часова Яра ДНР. Уничтожено до 230-ти украинских военнослужащих и наемников, шесть автомобилей, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе Краматорска ДНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

На южно-донецком и запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям противника в районах Угледара, Пречистовки ДНР, Малиновки, Гуляйполя, Новоданиловки и Каменского Запорожской области. Уничтожено свыше 110-ти украинских военнослужащих, а также семь автомобилей. В районе Гуляйполя уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны.

На херсонском направлении уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, одна артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». В районе Херсона уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 421 самолет, 230 вертолетов, 4074 беспилотных летательных аппарата, 421 зенитный ракетный комплекс, 9069 танков и других боевых бронированных машин, 1098 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4787 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10124 единицы специальной военной автомобильной техники.

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