Реклама
Прямой эфир
Мир
В США назвали способ для Зеленского сохранить свою репутацию
Мир
В Белом доме анонсировали ежедневные встречи с конгрессом по недопущению дефолта
Авто
Активисты сорвали конференцию Volkswagen с помощью торта
Мир
Воздушная тревога объявлена в районе Тель-Авива второй раз за день
Общество
В МЧС сообщили о ликвидации крупных пожаров в трех регионах Урала
Мир
Военный комитет НАТО указал на отсутствие обсуждения поставок самолетов Киеву
Общество
В Ассоциации медсестер разъяснили инициативу о передаче им обязанностей врачей
Мир
СМИ сообщили о планах Чехии передать Украине два комплекса ПВО «Куб»
Политика
Вызванному в МИД РФ поверенному в делах Польши вручена нота протеста
Общество
Экс-генерал Сугробов попросил об УДО
Мир
Найдены очередные доказательства о причастности семьи Байдена к финансовым преступлениям
Экономика
Стоимость газа в Европе опустилась ниже $400 за тысячу кубометров
Мир
Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию

Активисты сорвали конференцию Volkswagen с помощью торта

0
Фото: Global Look Press/dpa/Britta Pedersen
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группа правозащитников и активистов сорвала собрание акционеров Volkswagen AG. Немецкий концерн обвинили в безразличии к климатическим изменениям, сообщила 10 мая газета Frankfurter Allgemeine.

В ходе выступления гендиректора Volkswagen Оливера Блюма активисты подняли в воздух транспаранты с соответствующими лозунгами.

Кроме того, в ходе перформанса активисты запустили торт в Вольфганга Порше, главу наблюдательного совета холдинга Porsche Automobil Holding SE, которому принадлежит контрольный пакет акций Volkswagen.

Согласно заявлению представителей Volkswagen, произошедший инцидент противоречит идеалам компании: немецкий производитель автомобилей готов к конструктивному диалогу с несогласными, однако совсем не приветствует поведение, которое продемонстрировали своим перформансом активисты.

Китайское предупреждение: поставки машин из КНР оказались под угрозой
Концерн Volkswagen решил оставить Россию без своих автомобилей

20 апреля стало известно, что автодилерский холдинг «Авилон» купит завод Volkswagen под Калугой. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила сделку, стоимость которой не раскрывается.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023