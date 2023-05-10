Активисты сорвали конференцию Volkswagen с помощью торта
Группа правозащитников и активистов сорвала собрание акционеров Volkswagen AG. Немецкий концерн обвинили в безразличии к климатическим изменениям, сообщила 10 мая газета Frankfurter Allgemeine.
В ходе выступления гендиректора Volkswagen Оливера Блюма активисты подняли в воздух транспаранты с соответствующими лозунгами.
Кроме того, в ходе перформанса активисты запустили торт в Вольфганга Порше, главу наблюдательного совета холдинга Porsche Automobil Holding SE, которому принадлежит контрольный пакет акций Volkswagen.
Согласно заявлению представителей Volkswagen, произошедший инцидент противоречит идеалам компании: немецкий производитель автомобилей готов к конструктивному диалогу с несогласными, однако совсем не приветствует поведение, которое продемонстрировали своим перформансом активисты.
20 апреля стало известно, что автодилерский холдинг «Авилон» купит завод Volkswagen под Калугой. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила сделку, стоимость которой не раскрывается.