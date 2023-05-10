Новый детсад на 250 мест возведут в подмосковном Солнечногорске

В поселке Поварово горокруга Солнечногорск (Московская область) построят новый детский сад на 250 мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Детский сад <…> рассчитан на пребывание десяти групп детей от раннего возраста до подготовительной группы дошкольного возраста. Общая площадь трехэтажного здания составляет порядка 4 тыс. кв. м», — рассказал глава Солнечногорска Константин Михальков.

На первом этаже детсада разместят помещения для детей до четырех лет, пищеблок, вестибюль и медблок. На втором будут помещения для воспитанников до пяти лет, музыкальный и физкультурный залы, на третьем — помещения для детей от пяти до семи лет, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Проект строительства уже одобрила Мособлархитектура. Сдать объект планируется в 2025 году.

В конце марта сообщалось, что в 2023 году в Подмосковье намерены завершить строительство 13 детских садов. Они смогут принять 3,7 тыс. воспитанников.