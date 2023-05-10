В Великобритании родился первый ребенок с ДНК от трех родителей после проведения новаторской процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), которая направлена на предотвращение наследования неизлечимых заболеваний. Об этом 9 мая сообщила газета The Guardian.

«Родившийся ребенок, как обычно, имеет ДНК матери и отца, а также небольшое количество генетического материала — около 37 генов — от донора», — указано в материале.

При этом отмечается, что более 99,8% ДНК младенца происходит от его родителей.

Исследование, благодаря которому стало возможно рождение такого ребенка, впервые было проведено в Великобритании врачами Центра лечения бесплодия в Ньюкасле. Работа была направлена ​​на то, чтобы помочь женщинам с мутировавшими митохондриями иметь детей без риска передачи генетических нарушений.

Этот метод, известный как лечение митохондриального донорства, использует ткани из яйцеклеток здоровых женщин-доноров для создания эмбрионов ЭКО, свободных от вредных мутаций, которые несут их матери, отмечается публикации.

В ответ на запрос издания в Управлении по оплодотворению и эмбриологии человека (HFEA) сообщили, что таким способом на свет появились как минимум пять детей. Так, первый в мире ребенок с генетическим материалом трех родителей родился в 2016 году в Мексике.

За год до этого законопроект, разрешающий производить искусственное оплодотворение с использованием образцов ДНК от трех человек, был утвержден британским парламентом.

Рассмотрение проекта закона о разрешении искусственного оплодотворения генетическим материалом, взятым от двух женщин и одного мужчины, началось в палате общин Великобритании еще в 2007 году. Тогда исследователи отмечали, что будущий ребенок в наибольшей степени будет похож на папу и маму, однако генетический материал «второй мамы» также может сыграть роль в формировании нового организма.