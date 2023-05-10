В Арктической зоне РФ планируют ввести новый вид льготной ипотеки

В РФ намерены запустить новую льготную ипотечную программу. Особые условия могут получить регионы Арктической зоны. Жителям таких субъектов займы на жилье хотят выдавать под 2% годовых, сообщает телеканал «Известия». Поручение Минфину и Минстрою дал вице-премьер Юрий Трутнев. Объем строительства в Арктике втрое ниже, чем в среднем по стране. По мнению экспертов, новая ипотечная поддержка обеспечит девелоперов стабильным спросом. Инициатива поможет значительно увеличить темпы ввода жилья. Программу считают потенциальным драйвером развития Арктики.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.