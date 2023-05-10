Останки пропавшего в 2021 году мужчины обнаружили в Подмосковье

Жители Московской области обнаружили скелет мужчины, который, как выяснилось, пропал в 2021 году. Об этом 10 мая сообщил «Известиям» источник.

По его словам, останки нашли в городе Бронницы 8 мая. Скелет находился на Производственном проезде, лежал за одним из зданий бывшего завода.

Мужчина пропал без вести 30 декабря 2021 года. Он числился в розыске.

Обстоятельства смерти мужчины установят судмедэксперты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, 7 мая, в Ленинградской области нашли человеческий череп без нижней челюсти. Безработный мужчина обнаружил останки у входа в Ново-Кавголовский лесопарк.