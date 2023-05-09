Фермеры Каталонии просят помощи у властей в период засухи
Испанские фермеры устроили акцию и просят о помощи. Сельхозпроизводители недовольны работой властей Каталонии. От руководства региона ждут поддержки в сложный период, передает телеканал «Известия». Испания переживает сильную засуху, урожай под угрозой. Апрель стал самым сухим и теплым за историю наблюдений с 1961 года. Водохранилища Каталонии и Андалусии заполнены на четверть.
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