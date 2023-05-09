В Варшаве толпа помешала послу РФ возложить венки на мемориальном кладбище

Российский МИД заявит Польше решительный протест. Повод для реакции — провокация против наших дипломатов. Российскому послу не дали возложить венок к мемориалу в Варшаве. Агрессивная толпа преградила дипломату дорогу, передает телеканал «Известия». Сергей Андреев снял георгиевскую ленту с пиджака. Российский посол не пострадал, он назвал произошедшее безобразием.

«Нам пришлось от возложения отказаться, но что здесь сказать. В общем-то, сюрпризом для нас это не стало. Просто очередное проявление, мягко говоря, недружественного отношения наших польских непартнеров. Но наш святой праздник это никоим образом нам испортить не может, потому что наше дело правое и победа будет за нами», — прокомментировал посол РФ в Польше Сергей Андреев.

В прошлом году на российского посла в Польше напали в День Победы, облив красной жидкостью.

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