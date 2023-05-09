США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $1,2 млрд

Белый дом объявил, что США окажут Украине долгосрочную военную помощь еще на $1,2 млрд. В него войдут дополнительные средства противовоздушной обороны, боеприпасы для противодействия беспилотным летательным аппаратам, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, услуги спутниковых систем, а также поддержка обучения бойцов и обслуживания техники, передает телеканал «Известия». Кроме того, Вашингтон планирует поставить Киеву оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами ПВО. В заявлении Белого дома подчеркивается, что Пентагон на сей раз не будет расходовать свои резервы, а закупит требуемые вооружения у промышленности или у партнеров по НАТО.

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