Великобритания намерена отправить Украине ракеты большой дальности

Лондон планирует отправить в Киев ракеты большой дальности, сообщает Washington Post. Отмечается, что речь может идти о ракетах воздушного базирования Storm Shadow. Дальность действия вооружения класса «воздух — земля» — 300 км, передает телеканал «Известия». Власти Великобритании пока не приняли решения о поставках.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.