Акция «Свеча памяти» прошла по всей стране
Всероссийская акция «Свеча памяти» прошла этой ночью в Москве. Из горящих лампадок составили слово «Победа». Традиционно в акции участвуют тысячи жителей столицы. Так люди вспоминают погибших в годы Великой Отечественной. В эту ночь «Свечи памяти» зажигались по всей стране, сообщает телеканал «Известия». Памятную акцию проводят в разных уголках России с 2009 года. «Свеча памяти» стала важным общенародным актом солидарности.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.