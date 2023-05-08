Новосибирские природные пожары вынуждают диких зверей и птиц покидать места обитания

Звери и птицы в Новосибирской области покидают свои места обитания. Животные вынуждены спасаться бегством от смога, вызванного природными пожарами, передает телеканал «Известия». По данным пресс-службы МЧС, за прошедшие сутки в регионе произошло 168 возгораний.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.