Тони Фергюсон в состоянии алкогольного опьянения устроил крупное ДТП в Голливуде

Боец ММА Тони Фергюсон устроил ДТП в Голливуде. Спортсмен на своем авто врезался в припаркованные машины. В результате пострадал по меньшей мере один человек. Бывший временный чемпион UFC в легком весе задержан полицией, передает телеканал «Известия». Предварительно, Тони Фергюсон управлял авто в нетрезвом виде. Боец отказался проходить тест на наличие алкоголя в крови.

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