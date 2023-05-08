Актер Сергей Дрейден умер на 82-м году жизни

В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умер актер театра и кино Сергей Дрейден. Об этом сообщили 8 мая в пресс-службе Большого драматического театра (БДТ) им. Г.А. Товстоногова, где Дрейден выходил на сцену в качестве приглашенного артиста.

«Сергей Симонович скончался сегодня», — сообщил представитель театра ТАСС.

Актер родился в сентябре 1941 года в Новосибирске. Его родители были эвакуированы туда из Ленинграда. В 1962 году Дрейден окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК).

В дальнейшем сотрудничал с Театром эстрады имени Аркадия Райкина, Театром комедии им. Н.П. Акимова, Театром на Литейном, МХТ им. А.П. Чехова, Театром юного зрителя им. А.А. Брянцева, а также театрами Et Cetera и «Приют комедианта».

На счету мастера — две национальные театральные премии «Золотая маска» (за 2000 и 2001 годы), три театральные премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» (1998, 2011 и 2012 годы) и кинопремия «Ника» (2010-й). В 2021 году ему также была присвоена премия «За многолетнее служение профессии и вклад в театральное искусство Санкт-Петербурга».

В кино Дрейден запомнился зрителям по главным ролям в фильмах «Окно в Париж» Юрия Мамина и «Русский ковчег» Александра Сокурова. Всего его фильмография насчитывает около 60 работ.