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Лидер группы «АнимациЯ» поспорил с рэпером Ричем после записи музпрограммы

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Фото: vk.com/animaciyagroup/Андрей Черных
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После записи музыкальной программы «Соль» между лидером коллектива «АнимациЯ» Константином Кулясовым и рэпером Ричем произошел спор в Сети.

«Зачинщиком» стал Кулясов. Его возмутили вопросы ведущего программы, Рича, о вторичности его музыки.

Он продемонстрировал две фотографии, на которых изображено количество прослушиваний у каждого из артистов, и предложил сравнить, у кого больше.

Сам Рич прокомментировал ситуацию следующим образом.

«Костя ответил, мол, зато ее на гитарах все могут сыграть. Ну ок. Еще спросил его, почему он, народник и антилиберал, не ездил в Донбасс восемь лет. Костя ответил, что он там себя не видел», — рассказал рэпер о том, что происходило на самой программе.

Затем он добавил, что попрощались они с Кулясовым «по-мирному».

Пост лидера группы «АнимациЯ» Рич оценил с сарказмом.

«Многозначительно уколол, похвастался и был таков — наш народный музыкант, который любит Родину («вроде бы»)», — прокомментировал он.

При этом рэпер обратился к Кулясову с вопросом, почему тот не заявил об этом, когда находился в студии.

17 марта рэпер Рич прибыл в Донецкую Народную Республику (ДНР), где исполнил песни для российских военных. Концерт состоялся для подразделения 1117 «Русь». Российские военные, в частности, услышали «Грязную работу» — трек, посвященный спецоперации.

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