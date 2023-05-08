Актер «Бумера» Виктор Шуляковский скончался в возрасте 77 лет

Ушел из жизни заслуженный артист РФ Виктор Шуляковский, известный по ролям в лентах «Бумер.Фильм второй» и «Серые волки» и других. Актеру было 77 лет. Об этом сообщили 7 мая в пресс-службе Театра на Таганке.

«Сегодня, 7 мая, скончался Виктор Александрович Шуляковский — российский актер театра и кино, заслуженный артист России. С 1974 года Виктор Александрович был одним из ведущих актеров Театра на Таганке», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Причина смерти актера там не уточнили. Также еще не опубликована информация о дате и месте прощания с Шулявским.

Артист учился в Театральном училище имени Бориса Щукина. В 1974-м поступил в труппу Театра на Таганке.Наиболее известные постановки с его участием — «Владимир Высоцкий», «Живаго», «Дом на набережной» и другие. Появлялся Шуляковский и в кинокартинах: «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Серые волки», «Принцип неопределенности», «Мертвые души», «Бумер. Фильм второй», «Эскадрон гусар летучих» и других.