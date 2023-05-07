Россия впервые с 2014 года вернулась в десятку крупнейших экономик мира

Россия вернулась в десятку крупнейших экономик мира, следует из расчетов на основе данных Всемирного банка и национальных статистических служб. Так, по итогам прошлого года Россия произвела товаров и услуг на $2,3 трлн, это и позволило ей занять восьмое место по этому показателю, передает телеканал «Известия». Крупнейшей экономикой мира в прошлом году оставались США. На втором месте — Китай, а тройку лидеров замкнула Япония.



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