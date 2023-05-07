В Сочи прошел ежегодный весенний забег

В Сочи прошел весенний забег Skypark Trail. Маршрут длиной 7 км пролегал по естественному рельефу. Дождливая погода не испортила настроение участникам забега, передает телеканал «Известия». Забег провели в живописном Ахштырском ущелье. Старт соревнованию дали на территории Скайпарка. Далее спортсмены пробежали по Сочинскому национальному парку. В забеге участвовали спортсмены со всей России.

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