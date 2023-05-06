4-й год подряд L`Oreal возглавляет рейтинг самых дорогих косметических брендов мира

L'Oreal остается самым дорогим косметическим брендом мира четвертый год подряд. Стоимость корпорации за минувший год увеличилась на 7,2%, до $12,03 млрд, передает телеканал «Известия». На втором месте осталась американская компания Estee Lauder — $7,15 млрд. Самым быстрорастущим брендом стал китайский Chando, за год стоимость подскочила на 36%, до $1,3 млрд.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.