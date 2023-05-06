Актеру Брэду Питту построят специальный болид «Формулы-1» для съемок в фильме

Брэду Питту строят свой болид для съемок в фильме о «Формуле-1». Дело в том, что любителю не доверят современную гоночную машину стоимостью $10 млн. Поэтому для актера сделают авто, лишь внешне похожее на болид «Формулы-1», передает телеканал «Известия». Питт уже тренируется на трассе «Поль-Рикар» на машине-аналоге. В новом фильме 59-летний актер сыграет ветерана автогонок , который возвращается в игру в качестве наставника.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.