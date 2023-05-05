Второй этап благоустройства стартовал в омском Городском саду за ТЮЗом
В Омске приступили ко второй очереди благоустройства Городского сада, расположенного за ТЮЗом. Об этом сообщает администрация Центрального округа города.
«В настоящее время компания-подрядчик проводит работы по прокладке системы ливневой канализации. Все работы на объекте должны быть завершены к 1 августа», — рассказал замглавы округа Евгений Михеев.
Как уточняет ИА «Город55», стоимость работ второй очереди составляет более 35 млн рублей. Подрядчиком выступает ООО «Сибдор». На данный момент рабочие демонтировали бортовые камни и плитку, установили паспорт объекта и камеру видеонаблюдения.
Городской сад расположен в границах улиц Броз Тито, Короленко, Ленина, проспекта Карла Маркса. Его благоустройство проводится по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».
В прошлом году в рамках первой очереди благоустройства подрядчик уложил плитку и бордюр на участке по проспекту Карла Маркса от сквера имени Борцов Революции до улицы Короленко, а также установил лавочки, вазоны, урны, создал клумбу.