Закрытый почти 10 лет назад ДК в Комаровском в Оренбуржье снесут

В ЗАТО Комаровский в Оренбургской области намерены снести Дом культуры российской армии, закрытый в 2014 году. Об этом 5 мая сообщает ИА «Урал56.Ру» со ссылкой на аукцион по поиску подрядчика на проведение работ.

Максимальная стоимость контракта составит 13,98 млн рублей. Определить подрядчика планируют в середине мая.

Как уточняет информагентство, в 2021 году глава ЗАТО Комаровский Владимир Мазур говорил о подготовке проектной документации по сносу объекта. Тогда он объяснил, что ДК был принят от Минобороны в аварийном состоянии.

«От Министерства обороны были приняты два больших объекта в аварийном состоянии, на реконструкцию которых средств в местном бюджете не было, нет и не будет. Только реконструкция Дома культуры российской армии в ценах 2015 года стоила порядка 232 млн рублей», — рассказал Мазур.

Также он отметил, что сумма, требуемая на ремонт ДК, сопоставима с объемом всего годового бюджета ЗАТО Комаровский.