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Одну из улиц в центре Ростова-на-Дону сделают односторонней

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В Ростове-на-Дону сделают односторонней улицу Народного Ополчения, расположенную в центре. Об этом сообщает городской департамент автодорог и организации дорожного движения.

«В связи с изменением схемы организации дорожного движения в рамках повышения пропускной способности и безопасности дорожного движения с 27 мая будет введен односторонний режим движения по улице Народного Ополчения на участке от переулка Соборный до переулка Семашко в восточном направлении», — говорится в сообщении.

С этого же дня на Народного Ополчения введут ограничения на остановку и парковку автомобилей по четной стороне улицы, пишет RostovGazeta. Речь тоже идет об отрезке от переулка Соборного до переулка Семашко. По нечетной стороне будет запрещено парковаться.

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