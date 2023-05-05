В Волгоградской области отремонтируют 90 км федеральных трасс

В Волгоградской области в 2023 году намерены отремонтировать 90 км федеральных автодорог. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Москва – Волгоград».

«Работы направлены на приведении в норматив опорной сети автомобильных дорог региона, куда входят все федеральные трассы. <…> Особое внимание мы уделяем развитию важнейших инфраструктурных объектов. Если говорить о Волгоградской области, то, конечно, это строительство обхода Волгограда, первый и второй этап которого мы сейчас реализуем», - рассказал начальник управления Юрий Сорокин.

Как уточняет ИА «НовостиВолгограда.ру», в этом году завершится капремонт трассы Р-22 «Каспий» на участке с 824-го по 838-й км. Работы по расширению этой же дороги начались и на участке с 652-го по 663-й км.

Продолжается расширение трассы Р-228. Две новые полосы получит отрезок с 643-го по 654-й км, проходящий через Дубровку. Также ожидается ремонт участка с 504-го по 509-й км у Камышина.

Аналогичные работы по ремонту покрытия запланированы на двух участках дороги Р-229: с 633-го по 652-й и с 730-го по 750-й. Еще 40 км трасс Р-22 и Р-228 защитят слоями износа.