Народный артист России Шаукат Амиров скончался на 76-м году жизни

Народный артист России Шаукат Амиров скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщило Свердловское музыкальное училище им. Чайковского 5 мая.

Музыкант ушел из жизни 4 мая. Прощание с ним состоится 6 мая в 11:00 в Доме прощания «Вознесение» в Екатеринбурге.

О причинах смерти Амирова не сообщается

Педагогический коллектив и администрация училища выразили соболезнования родным, друзьям, ученикам и коллегам артиста.

Шаукат Амиров родился 9 мая 1947 года в Миассе. В 1966-м окончил Магнитогорское музыкальное училище им. М. И. Глинки, поступил в Уральскую государственную консерваторию им. М. П. Мусоргского, отмечает «Газета.Ru».

Музыкант — один из лучших балалаечников страны, более сорока лет вел активную концертную деятельность. Как концертирующий музыкант неоднократно представлял уральскую исполнительскую школу в России и за рубежом.

С 2003 по 2010 год Амиров возглавлял Уральскую государственную консерваторию им. М.П. Мусоргского. В 2005 году за выдающиеся заслуги в области музыкального искусства музыканту была присуждена премия губернатора Свердловской области.

За годы работы Шаукат Амиров подготовил свыше 40 лауреатов и дипломантов международных и всероссийских конкурсов. Выпускники его класса являются солистами, артистами ансамблей и оркестров, преподавателями во многих городах России.