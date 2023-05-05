Лионель Месси может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. По данным СМИ, аргентинец получил официальное предложение от клуба «Аль-Хиляль». Клуб якобы единственный, кто готов подписать форварда.

Ранее «Пари Сен-Жермен» отстранил Мессии от тренировок команды на две недели, передает телеканал «Известия». Причина — несогласованная поездка игрока в Саудовскую Аравию. По данным ряда СМИ, клуб решил не продлевать контракт со звездным футболистом.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.