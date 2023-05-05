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Режиссер Михаил Хлебородов умер в возрасте 56 лет

Умер режиссер фильма «Параграф 78» Михаил Хлебородов
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Российский режиссер, сценарист, продюсер и клипмейкер Михаил Хлебородов умер на 57 году жизни. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил режиссер Григорий Константинопольский.

«Умер Миша Хлебородов … Мой коллега. Выдающийся клипмейкер. Режиссёр фильмов», — написал он в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской)

Константинопольский отметил, что Хлебородов стал первым, кто в 80-х годах начал в СССР снимать видео клипы.

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«Светлая память» — заключил он.

Причины смерти режиссера он не назвал.

Михаил Хлебородов родился 9 марта 1967 года. В 1992 году окончил режиссерский факультет Государственного института театрального искусства.

Он снял клипы на песни «Розовый фламинго» и «Никто никогда» Алены Свиридовой, «Любочка» группы «Маша и Медведей», «Лондон, гудбай!» группы «Кар-мэн», «Утекай» и «Дельфины» «Мумий Тролля». Также он сотрудничал с Игорем Сарухановым, Дмитрием Маликовым, группой «ДДТ» и другими артистами.

Также Хлебородов был режиссером телефильмов и новогодних огоньков для Первого канала и НТВ. Режиссер снял фильмы «Курьер из «Рая», «Параграф 78» и «Параграф 78: Пункт II» по рассказу Ивана Охлобыстина.

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