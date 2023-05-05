В России лето 2023 года может стать самым жарким за последние 150 лет
Предстоящее лето может стать самым жарким за последние 150 лет. Об этом заявляют синоптики. По их словам, температура воздуха будет подниматься выше +40 °С, передает телеканал «Известия». Аномальную погоду специалисты прогнозируют в Москве, Курской, Белгородской и Тульской областях. Жара также ожидается в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.