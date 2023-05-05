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Опубликована спортивная программа ПМЮФ-2023

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Гостиная интеллектуального спорта будет работать на протяжении всего Петербургского международного юридического форума, который пройдет с 11 по 13 мая в КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

Участники ПМЮФ смогут пройти обучающие мастер-классы и попробовать свои силы в турнирах и сеансах одновременной игры в шахматы, шашки и го.

Так, 11 мая участники форума смогут побороться за Кубок Росконгресса по шахматам, организованный при поддержке Спортивной федерации шахмат Санкт-Петербурга. Турнир пройдет по круговой системе. В этот же день чемпион Европы по шашкам, автор 23 книг об этой игре Андрей Напреенков проведет сеанс одновременной игры.

12 мая гости форума смогут принять участие в Кубке Фонда Росконгресс по го. Более 4 тыс. лет эта игра считается в Азии важнейшим инструментом развития стратегического мышления и памяти. Турнир организован при поддержке го-центра «Звезда».

Также 12 мая международный гроссмейстер Алексей Луговой проведет сеанс одновременной игры в шахматы для всех желающих.

В заключительный день ПМЮФ Гостиная интеллектуального спорта примет Кубок Росконгресса по шашкам и сеанс одновременной игры в го.

Зарегистрироваться на спортивные мероприятия ПМЮФ-2023 можно в личном кабинете участника.

Организатором спортивной программы XI Петербургского международного юридического форума является «РК-Спорт» — спортивная платформа Фонда Росконгресс.

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