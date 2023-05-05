Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков не исключил продолжения контактов между РФ и США
Мир
Генерал ВСУ рассказал о недовольстве военных действиями Зеленского
Мир
В Молдавии заявили о готовности запретить ввоз украинского зерна
Общество
Путин обсудил с членами Совбеза вопросы подготовки к празднованию Дня Победы
Мир
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Японии
Мир
Дания и Германия пообещали передать Украине 80 танков Leopard 1
Общество
Правительство РФ утвердило концепцию информационной безопасности детей
Экономика
«Ашан» и Metro заявили о намерении остаться в России
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС
Мир
Устроивший стрельбу в Сербии мужчина задержан
Общество
Движение открыли по второму железнодорожному пути Крымского моста
Общество
В Московской области выпал снег
Мир
МИД Польши вызвал посла России и передал ноту протеста
Сюжет:

Липецкий завод переработал 40 тыс. тонн вторичного железобетона

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) при помощи нового оборудования переработал 40 тыс. т бетона и железобетона, которые образуются после ремонтов и реконструкций. По итогам 2022 года переработка позволила вернуть в производство около 500 т железа, содержащегося во вторичном сырье, сообщает GOROD48 в пятницу, 5 мая.

Установку мощностью более 100 тыс. т в год задействовали в августе прошлого года. Она позволяет перерабатывать весь объем железобетона, образующегося на предприятии. Как отмечает LipetskMedia, ранее этот тип вторсырья утилизировали на специальных полигонах.

На установке дробятся крупногабаритные части железобетона, из которого затем извлекают железо при помощи магнита. В общем объеме вторсырья железа содержится до 5%. Оставшийся от переработки бетон сортируют и получают щебень, востребованный строительными предприятиями. К примеру, его используют при отсыпках дорог и в приготовлении бетонных смесей.

Проект НЛМК стал лучшим в области переработки вторичного сырья на всероссийском конкурсе лучших природоохранных практик «Надежный партнер — Экология».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023