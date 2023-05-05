Липецкий завод переработал 40 тыс. тонн вторичного железобетона

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) при помощи нового оборудования переработал 40 тыс. т бетона и железобетона, которые образуются после ремонтов и реконструкций. По итогам 2022 года переработка позволила вернуть в производство около 500 т железа, содержащегося во вторичном сырье, сообщает GOROD48 в пятницу, 5 мая.

Установку мощностью более 100 тыс. т в год задействовали в августе прошлого года. Она позволяет перерабатывать весь объем железобетона, образующегося на предприятии. Как отмечает LipetskMedia, ранее этот тип вторсырья утилизировали на специальных полигонах.

На установке дробятся крупногабаритные части железобетона, из которого затем извлекают железо при помощи магнита. В общем объеме вторсырья железа содержится до 5%. Оставшийся от переработки бетон сортируют и получают щебень, востребованный строительными предприятиями. К примеру, его используют при отсыпках дорог и в приготовлении бетонных смесей.

Проект НЛМК стал лучшим в области переработки вторичного сырья на всероссийском конкурсе лучших природоохранных практик «Надежный партнер — Экология».