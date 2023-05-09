Память поколений

Память имеет предательское свойство ослабевать с годами. И даже великие события не застрахованы от того, чтобы со временем стать всего лишь сухими строчками учебника истории. Может ли такое произойти с памятью о Великой Отечественной войне? Надеюсь, что нет. Но не могу сказать, что уверен в этом на 100%.

Всё зависит от того, насколько живой и личной останется для нашего и последующих поколений история Великой Отечественной. Насколько хорошо мы будем понимать, через какую мясорубку пришлось пройти стране за 1418 дней войны, чтобы выгрызть у неприятеля Победу. Насколько четко мы будем осознавать, какой огромной ценой завоевано само наше право на жизнь.

Безусловно, уважение к 9 Мая общенационально. День Победы был и остается для нас одним из немногих по-настоящему народных праздников. Когда в 2020 году традиционные массовые мероприятия были отменены из-за ковида и мы были вынуждены сидеть по домам, День Победы наш двор всё равно встретил военными песнями, которые зазвучали из многих квартир. А соседи, распахнув окна, буквально криком поздравляли друг друга с праздником. Думаю, что как-то так в тот странный год отмечали 9 Мая по всей стране.

А уж когда на улицы выходит «Бессмертный полк», то атмосфера общенародного торжества становится просто непередаваемой. Удивительное воодушевление и единение людей, которого лично мне не доводилось встречать ни на одном другом массовом мероприятии.

Этого у нас не отнять. И разумом, и на уровне какого-то инстинкта наше поколение еще понимает, какой фундаментальный, «государствообразующий» праздник для страны День Победы. Но будут ли так же оценивать 9 Мая новые поколения? Как нам донести правду о Великой Отечественной на понятном им языке?

«Сейчас… когда, казалось бы, есть возможность достаточно точно оценить то, что свершил наш народ в 1941–1945 годах, приходится удивляться тому, как мало сделано нами, чтобы увековечить в памяти человечества его подвиг». Это строки из биографии Константина Рокоссовского, вышедшей к 30-летию Сталинградской битвы в серии «Жизнь замечательных людей». А в этом году мы отметили уже 80-ю годовщину великого сражения на Волге. И давайте спросим себя: как много мы знаем о подвигах бойцов подразделений Родимцева и Людникова, Горишного и Батюка? В лучшем случае — в общих чертах. А ведь это же потенциальный героический эпос о советском солдате, полностью основанный на реальных событиях. Эпос, который так никем и не написан.

Мне могут возразить, что подробных мемуаров командующего легендарной 62-й армией генерала Чуйкова, повести «В окопах Сталинграда» и других документальных и художественных источников вполне достаточно для тех, кто хочет разобраться в теме. Но назовите хотя бы один фильм, который бы полностью отражал весь размах и эпичность битвы, переломившей ход Великой Отечественной войны?

Да что там весь Сталинград — хотя бы один из эпизодов его героической обороны? Тот же дом Павлова, в котором феноменальные 58 дней отбивался от нацистов лютый красноармейский интернационал: русские, украинцы, татарин, еврей, казах, грузин, узбек, таджик и калмык. Как кстати была бы сейчас достойная современная экранизация этого подвига для культурного объединения нашего все более разрозненного постсоветского пространства.

Без соответствующего визуального отображения исторической действительности привить новым поколениям понимание, выходящее за рамки «обязаловки» школьных программ, вряд ли получится. Если мы и далее будем недооценивать силу художественного образа, реальная летопись подвигов советского солдата-победителя попросту рискует проиграть битву за будущее условной кинематографической вселенной Marvel.

Если всё будет хорошо, через два года нам с вами предстоит отмечать восьмидесятилетие Победы. Давайте условимся сделать к этой юбилейной дате как минимум три важных дела.

Во-первых, запустить непростой и, очевидно, небыстрый процесс перевода накопленных массивов информации о Великой Отечественной войне на современный образный язык. Многие уже «локально» занимаются этим, но важна полноценная координация.

Во-вторых, сообща взять шефство над мемориалами героям и жертвам войны таким образом, чтобы к 80-летию Победы в стране не оставалось ни одного памятника, который находился бы в ненадлежащем состоянии. Без исключений.

И, в-третьих, конечно же, окружить максимальным вниманием и заботой наших ветеранов, которые продолжают бороться с неумолимым временем в неравной схватке. К сожалению, не все участники Великой Отечественной войны обеспечены всем необходимым. Иногда они по тем или иным причинам остаются буквально один на один со своими проблемами. Этого допускать ни в коем случае нельзя.

Отмечая День Победы, важно помнить, какое колоссальное напряжение усилий понадобилось, чтобы завоевать ее. И что вплоть до последнего дня, когда уже красный флаг реял над Берлином, ничего нельзя было считать предопределенным. Боролись до конца. И враг сопротивлялся до последнего. И не было ничего, что досталось бы легко. И нам, и последующим поколениям не стоит ни ретушировать, ни замалчивать, ни преуменьшать или преувеличивать героизм и трагизм Великой Отечественной войны. А вот праздновать стоит. Каждое 9Мая. Чтобы память поколений осталась жива…

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

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