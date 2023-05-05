Москвичка стала первой в РФ женщиной — машинистом международного поезда

Жительница Москвы Наталья Цобенко стала первым в истории Российских железных дорог (РЖД) женщиной — машинистом международного пассажирского поезда. Об этом сообщили 5 мая в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

«Сегодня Наталья Цобенко — машинист электровоза депо имени Ильича — самостоятельно привела на Белорусский вокзал пассажирский поезд № 2 Минск — Москва», — сообщила пресс-служба.

Цобенко — одна из двух женщин, которые работают машинистами на МЖД, и первая в Москве, кто освоил данную профессию для управления поездами дальнего следования.

По ее признанию, водить поезд она мечтала с детства. Сначала женщина воодушевилась романтикой данной профессии, а потом начала интересоваться и сложной техникой.

«В 2020 году я выучилась на помощника машиниста. В 2022 году прошла обучение и стала машинистом. Хочу выразить огромную благодарность своим наставникам, всем, кто делился со мной знаниями и опытом, а также своей семье, которая меня во всем поддерживает», — заявила машинист.

Ранее, 7 марта, стало известно, что первая в России женщина — машинист поезда дальнего следования Оксана Соколова вышла в свой первый самостоятельный рейс Томск — Адлер. Она вела состав на участке Екатеринбург — Дружинино. Соколова первой в России закончила курс обучения и сдала экзамен на право управления электровозом

Возможность работать машинистами и помощниками машинистов женщинам в России предоставили с 1 января 2021 года после внесения Минтрудом изменений в перечень доступных для женщин профессий.

Первый набор на обучение в рамках программы по подготовке женщин — помощников машинистов (стартовая ступень для получения профессии машиниста) в РЖД состоялся в июне 2020 года. По результатам отбора сформировались учебные группы в Москве и Екатеринбурге.